شاهد.. "الثبيتي" يفتتح معرض القوات المسلحة بسوق عكاظ 13 ضمن موسم الطائف

تضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والدبابات وطائرة (ف 5 B) وقنابل بأوزان مختلفة

افتتح قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، اللواء محمد بن وادع الثبيتي، بمقر سوق عكاظ الـ13، اليوم الجمعة، ضمن موسم الطائف، أعمال معرض القوات المسلحة، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يُثري زوار سوق عكاظ بالمعلومات عن الآليات والمعدات ومراحل تطورها.

وفي التفاصيل، قام اللواء الثبيتي لدى وصوله بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض الذي يضم مشاركة القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وقوات الصواريخ الإستراتيجية، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية.

وتجول اللواء "الثبيتي" ومرافقوه على أرجاء المعرض المتضمن عرضاً للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع (ف 5 B) تابعة للقوات الجوية، وعرضاً لقنابل ذات أوزان مختلفة، وبندقية (إم 106).

وشملت الجولة معرضاً يضم لوحات بأسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، كذلك أجنحة تعمل على تثقيف زوار سوق عكاظ صحياً من خلال إدارة الخدمات الطبية، والاطلاع على الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وفي نهاية الجولة أدلى قائد كلية الملك عبدالله "اللواء الثبيتي" بتصريح صحفي رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، والذي يتحقق عاماً بعد عام.

وقال: "شرفت هذا اليوم بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات سوق عكاظ نيابة عن قائد منطقة الطائف العسكرية لهذا العام".

وأعرب عن سروره بما شاهده من تجهيز من كافة أفرع القوات المسلحة بالطائف، مقدماً في الوقت ذاته شكره لكل من كان خلف هذه الجهود التي تعكس مقدرات القوات المسلحة.