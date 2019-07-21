تحذير خطير.. فيديوهاتك وصورك مباحة على "واتساب" و"تليجرام"

نقطة ضعف خطيرة تمكّن الهاكرز من الحصول على جميع ملفات الوسائط

كشفت تقارير صحفية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيقي التراسل الفوري المشفر "واتساب" و"تليجرام"، والتي تجعل كافة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمستخدم "مباحة ومتاحة وسهلة".

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن شركة الأمن السيبراني "سيمانتك" كشفت عن وجود "نقطة ضعف" خطيرة في تطبيقي "واتساب" و"تليجرام"، تمكّن الهاكرز من الحصول على جميع ملفات الوسائط الخاصة بالمستخدم، بالأخص على إصدار التطبيقين على نظام تشغيل "أندرويد".

كما أشارت إلى أن تلك الثغرة الخطيرة في "واتساب" و"تليجرام" تسمح للهاكرز أيضًا بالوصول إلى كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم، سواء البيانات الشخصية أو البنكية.

ورغم أن تطبيقيْ "واتساب" و"تليجرام" يوفران تقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية" في رسائلهما؛ إلا أن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف في أكواد التطبيقين عبر نظام "أندرويد".

وتُمكن تلك الثغرة، مستخدمي "واتساب" و"تليجرام"، من إمكانية التلاعب في ملفات الوسائط الخاصة بأي مستخدم سواء "صور" أو "مقاطع فيديو" أو "مقاطع صوتية" قبل إرسالها إلى مستخدم آخر، أو بعد استقبالها.

ويشير التقرير إلى أن تلك الثغرة تظهر عندما يشغل المستخدم تقنية "حفظ الوسائط في معرض الصور".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الحل حاليًا، في ضرورة إلغاء تفعيل حفظ الوسائط عبر "واتساب" و"تليجرام" في "معرض الصور".

ويمكن إلغاء تلك الميزة عن طريق الدخول إلى "إعدادات" تطبيقي "واتساب" و"تليجرام"، ثم الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وإلغاء تفعيل حفظ الوسائط في معرض الصور.

تحميل الإصدار الجديد من "أندرويد كيو" الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة، لا تسمح للهاكرز بالولوج إلى تلك الثغرة عبر "واتساب" و"تليجرام".