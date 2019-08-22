حادث مروري يصرع مضيفة "الخطوط السعودية" قبل وصولها للمطار

أُصيبت 11 مضيفة من زميلاتها في الحادث.. وبينهن حالات حرجة

لفظت إحدى مضيفات "الخطوط السعودية" أنفاسها الأخيرة في مدينة الرياض إثر حادث مروري، تعرَّضت له الحافلة التي كانت تقلُّها وزميلاتها في طريقهن إلى مطار الملك خالد. وقد بلغ عدد المصابات 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة. وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.

وتفصيلاً، أكدت الشركة الحادثة بالقول: "تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات".

‏ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.