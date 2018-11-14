العمار: سعيد بالانضمام لقائمة الأخضر .. وهوساوي: المعسكر فرصة للانسجام

عبّر لاعب وسط المنتخب السعودي الأول تركي العمار عن سعادته بالانضمام لقائمة الأخضر معتبرًا ذلك بمثابة الفرصة المميزة على المستوى الشخصي.



وأكد العمار أن الأجواء متشابهة بين معسكرات المنتخبات السنية والمنتخب الأول، وقال: "الهدف من المعسكرين واحد وهو خدمة الوطن وهو الهدف الذي ينشده الجميع، يبقى معسكر المنتخب الأول تكون فيه الاستفادة أكبر من جانب الاحتكاك بلاعبي الخبرة".

وكشف العمار أن ما حققه منتخب الشباب أخيرًا يعد حافزًا كبيرًا للمنتخب الأول لتحقيق أفضل النتائج.

فيما أكد مدافع المنتخب عمر هوساوي أن تمثيل الوطن شرف لأي لاعب فارتداء شعار الوطن فرصة لا تعوض لأي لاعب.

وشدد عمر هوساوي على أهمية المرحلة الحالية، معتبرًا أنها امتداد للمرحلة الماضية وفرصة لمعالجة الأخطاء الماضية والوقوف عليها قبل خوض منافسات كأس آسيا.

وأشار هوساوي إلى أن المعسكرات فرصة لتحقيق الانسجام والتأقلم.

وعن المباراة الودية التي سيخوضها "الأخضر" أمام منتخبي اليمن والأردن، قال: كل مباراة بالنسبة لنا تمثل أهمية كبيرة مهما اختلفت المنتخبات، الأهم بالنسبة لنا الأداء داخل الملعب وتطبيق تعليمات المدير الفني، كما أن تنوع اللعب مع المنتخبات أمر جدًا إيجابي وهو ما سيحدث لنا في المنافسة الآسيوية.



