إصابة الركبة تبعد "السومة" أسبوعًا عن الملاعب

يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الأهلي السوري عمر السومة عن مشاركة منتخب بلاده في مواجهتي أوزبكستان والأردن وديًا، يومي 12 ، 16 نوفمبر الجاري، بعد إعلان الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأثبتت الفحوص عدم حاجة "السومة" إلى تدخل جراحي، وإنما يحتاج إلى حقن البلازما المفصلية ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع.