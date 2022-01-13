4 محافظات وتستمر لـ8 مساءً.. حالة أمطار رعدية بالباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.