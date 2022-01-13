4 محافظات وتستمر لـ8 مساءً.. حالة أمطار رعدية بالباحة

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.