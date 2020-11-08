متحدث "الصحة": هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها أهمها ارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة والتهوية

نسبة الإصابات المسجلة اليوم: 40% إناث والأطفال 11% وكبار السن 4%

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي بأن العالم لا يزال يسجل أعداداً من حالات كورونا (كوفيد-19)، حيث تصل أعداد الحالات إلى 50 مليون حالة، كما وصلت حالات التعافي إلى 32 مليون حالة، والوفيات تقترب من مليون و250 ألف وفاة.

وشدّد على أن هناك توصيات علمية على الجميع الأخذ بها وهي: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن احتساب فترة العزل يبدأ بعد المخالطة المباشرة من آخر لقاء كان بينه وبين الشخص المصاب، لافتاً النظر إلى أن تجربة المملكة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم وتقيد المجتمع بالإجراءات الاحترازية محل تقدير وإشادة عالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة.

وأوضح الدكتور "العبدالعالي" أنه تم تسجيل 363 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350592) حالة، من بينها (7666) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (757) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (337386) حالة بإضافة (420) حالة تعافٍ جديدة، مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (363) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5540) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8494327) فحصاً مخبريّاً دقيقاً وذلك بإضافة (45471) فحصاً مخبريّاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 4550994 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1484255 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 20999698 مستفيداً عبر مركز 937.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بأن قطاع الأعمال شريك مهم، والمنشآت التجارية على عاتقها مسؤولية كبيرة لحماية المجتمع، وقال: "لاحظنا تساهلاً في تطبيق بعض الاحترازات الصحية من بعض المطاعم والمقاهي والمولات، مما يستوجب توقيع وقع العقوبات النظامية فوراً على المخالفين، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة كانت: عدم التزام المقاهي والمطاعم بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام الزوار والمتسوقين بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.

وأكد "الحسين" أن نتائج التساهل ستكون غير مرضية، وما نشهده من ازدياد للحالات في عدة دول يجعلنا نحرص على الالتزام أكثر حتى لا نفقد ما حققناه من تقدم خلال الفترة الماضية.

وأبان أن الفرق الرقابية المشتركة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية مستمرة في ضبط أي منشأة تخالف الاحترازات، ولن يكون هناك أي تهاون في صحة وسلامة المواطن والمقيم، وكل منشأة تخالف الإجراءات ستعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة في حال التكرار.

وأوضح أن المنشآت التجارية ملزمة بالطاقة الاستيعابية المسموح بها، وعدم إدخال أعداد أكبر في المحل، وفي حال وجود زيادة في أعداد المتسوقين أو العاملين عن الحد المسموح به ستفرض غرامة 5،000 عن كل شخص، ونصح المستهلكين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، والابتعاد عن أي أماكن قد تشهد زحاماً، حفاظا على سلامتهم، منوهاً بأن وزارة التجارة ألزمت المنشآت بتمديد فترة التخفيضات لمنع الزحام، وليتمكن المستهلك من الاستفادة من مواسم التخفيضات، كما وجّهت المنشآت بتمديد ساعات العمل ودوام العاملين لتقليل الزحام، وتوفير خيار التسوق الإلكتروني بإتاحة جميع المنتجات المخفضة على مواقعها الإلكترونية ليسهل الوصول إليها.

وتطرق "الحسين" إلى الاشتراطات والالتزامات المطلوبة من منشآت القطاع الخاص في "الأسواق، والمطاعم، والمقاهي" خلال الفترة المقبلة وهي قياس الحرارة للموظفين والمتسوقين، وضبط أعداد المتسوقين داخل المنشأة، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، وتطهير العربات والمرافق والأسطح، مشيرا إلى أهمية ارتداء المستهلكين والمتسوقين للكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية.