"الشريطي" ورؤساء مراكز بقعاء يتفقدون مصنع أسمنت حائل

ثمّن جهود الشركة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية

تَفقّد محافظ بقعاء بمنطقة حائل، مناور بن شباب الشريطي، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة، مصنع شركة أسمنت حائل.

وقدّم المهندس إبراهيم حدادي مدير المصنع نبذةً تعريفية عن شركة أسمنت حائل؛ موضحًا قدرات المصنع الفنية وجهود الشركة المبذولة في سبيل المحافظة على البيئة ومسؤوليتها تجاه المنطقة المحيطة، والتي انعكست على عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية تحرص فيها الشركة على الالتزام بأعلى المعايير.

وكانت الجولة الميدانية، قد بدأت بالمصنع، وشملت المحجر، وإدارة التحكم المركزية، والتعبئة، انتهاء بالمدينة السكنية والمرافق التابعة لها.

وأعرب "الشريطي" عن شكره لجهود أسمنت حائل المبذولة في الحفاظ على البيئة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة.

ونوّه بأن مثل هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعات والمراكز التابعة للمحافظة في سبيل خدمة مجتمعنا المحلي.

وفي ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية لمحافظ بقعاء ورؤساء المراكز بهذه المناسبة.