"مدني المدينة" يخلي 4 نساء بعد حريق في شقة سكنية

الحادث وقع نتيجة حدوث تماسّ كهربائي بالمدفأة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة أخلت أربع نساء من شقة سكنية بعد نشوب حريق فيها.

وأوضحت المديرية أن الحريق نجم عن تماسّ كهربائي بالمدفأة.

وأضافت أن الفِرَق تمكّنت من إخماد النيران قبل امتداد الحريق للشقق المجاورة.