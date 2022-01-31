"مدني المدينة" يخلي 4 نساء بعد حريق في شقة سكنية

الحادث وقع نتيجة حدوث تماسّ كهربائي بالمدفأة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة أخلت أربع نساء من شقة سكنية بعد نشوب حريق فيها.

وأوضحت المديرية أن الحريق نجم عن تماسّ كهربائي بالمدفأة.

وأضافت أن الفِرَق تمكّنت من إخماد النيران قبل امتداد الحريق للشقق المجاورة.

المديرية العامة للدفاع المدني

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31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 03:57 PM

الحادث وقع نتيجة حدوث تماسّ كهربائي بالمدفأة

"مدني المدينة" يخلي 4 نساء بعد حريق في شقة سكنية

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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قالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة أخلت أربع نساء من شقة سكنية بعد نشوب حريق فيها.

وأوضحت المديرية أن الحريق نجم عن تماسّ كهربائي بالمدفأة.

وأضافت أن الفِرَق تمكّنت من إخماد النيران قبل امتداد الحريق للشقق المجاورة.

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المديرية العامة للدفاع المدني

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