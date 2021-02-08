ترقية "العوهلي" لرتبة أستاذ في جامعة شقراء

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، قراراً بترقية الدكتورة بدرية بنت عبدالعزيز بن عبدالله العوهلي، من أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ.

جدير بالذكر أن الدكتورة "بدرية" هي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية جامعة شقراء، ووكيلة معهد الدراسات والخدمات الاستشارية للتطوير والجودة بالجامعة.