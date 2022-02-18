"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، تسجيل 1376 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 737334 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تمّ تسجيل 2596 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 707,492 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8981 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 933 حالة.