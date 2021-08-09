العراق يؤكد انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه إلى الكويت

العملية ستستمر حتى 31 ديسمبر

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم (الاثنين)، انسحاب قوات التحالف الدولي في اتجاه الكويت، ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وأوضح "رسول" أن قوات التحالف الدولي، التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن عملية الانسحاب ستستمر حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين الناطق أن من يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب، وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية.

وأعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي انسحاب قوات تابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت.