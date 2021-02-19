عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020

أجرت 4984 جراحة و29147 تصويرًا إشعاعيًّا و368 ألف فحص مخبري

أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.

وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.

مستشفى الولادة والأطفال خميس مشيط وزارة الصحة مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال صحة عسير

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19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 10:34 PM

أجرت 4984 جراحة و29147 تصويرًا إشعاعيًّا و368 ألف فحص مخبري

عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020

بندر آل عوض

عسير

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أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.

وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.

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