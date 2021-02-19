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أجرت 4984 جراحة و29147 تصويرًا إشعاعيًّا و368 ألف فحص مخبري

عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020

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أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.



وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.