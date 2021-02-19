عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020

أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.
وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.
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أجرت 4984 جراحة و29147 تصويرًا إشعاعيًّا و368 ألف فحص مخبري
أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.
وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.