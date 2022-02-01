في أولى قرارات "التركي".. استحداث إدارة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة

تكليف المهندس مازن العتيبي مديراً عاماً

استحدث أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي، إدارة خاصة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة تحت مسمى "الإدارة العامة للعشوائيات".

وفي التفاصيل؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف، صالح بن علي التركي قراراً بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات في الأمانة، وتم تكليف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديراً عاماً لإدارة العشوائيات.

9

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 06:30 PM

تكليف المهندس مازن العتيبي مديراً عاماً

في أولى قرارات "التركي".. استحداث إدارة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

5 1,346

استحدث أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي، إدارة خاصة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة تحت مسمى "الإدارة العامة للعشوائيات".

وفي التفاصيل؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف، صالح بن علي التركي قراراً بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات في الأمانة، وتم تكليف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديراً عاماً لإدارة العشوائيات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022