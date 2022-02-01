في أولى قرارات "التركي".. استحداث إدارة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة

تكليف المهندس مازن العتيبي مديراً عاماً

استحدث أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي، إدارة خاصة للعشوائيات بأمانة العاصمة المقدسة تحت مسمى "الإدارة العامة للعشوائيات".

وفي التفاصيل؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف، صالح بن علي التركي قراراً بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات في الأمانة، وتم تكليف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديراً عاماً لإدارة العشوائيات.