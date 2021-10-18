بالفيديو.. 3 فتيات سعوديات فائزات في بطولة "الجمباز": نطمح للأولمبياد

كشفن عن طموح كبير وآفاق رحبة لمستقبل واعد لهذه الرياضة في المملكة

عبّرت ثلاث فتيات سعوديات فائزات في بطولة "الجمباز" عن سعادتهن بالميداليات التي حصلن عليها بتحقيقهن المراكز الثلاث الأولى في أول بطولة لناشئات اللعبة، والتي أقيمت في صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، كاشفات عن طموحن بمستقبل كبير لهذه الرياضة في المملكة والانضمام للمنتخب والوصول إلى منافسات بطولة الأولمبياد العالمية.

وأعربن في لقاء تلفزيوني عن شكرهن لأسرهن وصديقاتهن ومدربيهن على دعمهم وتشجيعهم لهن، وقدمت الفتيات نصيحة لأقرانهن بعدم ممارسة هذه اللعبة إلا تحت إشراف وتدريب؛ تجنباً لحدوث إصابات.

وعرض برنامج "صباح السعودية" اليوم، تقريراً لأول بطولة "جمباز" للفتيات بمشاركة العديد من الأندية النسائية من مختلف مناطق ‫المملكة، واستضاف ثلاث فتيات سعوديات فائزات في بطولة "الجمباز".

وكشفت منى الباهلي (مركز تدريب الرياض) الحاصلة على المركز الثاني في فئة 12 إلى 14 عامًا، سبب اختيارها لهذه الرياضة؛ لكونها ممتعة وتعطي مرونة الجسم وصحية وقدمت دعوة للجميع للتعرف عليها.

وأضافت "لولوة العبداللطيف" (مركز الرياض) الحاصلة على المركز الثالث في فئة 7 إلى 8 أعوام بأن والديها وخالها هم أول من فرحوا لها بخبر حصولها على الميدالية، مشيرةً إلى أنها تتمرن بالمنزل أحياناً تحت إشراف أسرتها حتى تتجنب حدوث الإصابات.

وقدّمت دانة الشويكان (مركز الرياض) الحاصلة على المركز الثاني في فئة 7-8 أعوام، دعوت لأقرانها لممارسة هذه الرياضة الجميلة، مشيرةً إلى أنها بدأت في ممارساتها في الرابعة من عمرها.

وكان الاتحاد السعودي للجمباز قد أطلق أول بطولة لناشئات اللعبة في صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الخميس، بثلاث فئات عمرية الأولى من 7-8، والثانية 9-11، والثالثة 12-14عاماً، بمشاركة عدد من الأندية.

وكتب الاتحاد عبر وسم ‏‫#بطولة_اتحاد_الجمباز_للفتيات تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ‏@gym_saudi قال فيها: "أن يتحلى الطفل بمرونة الجسد وبالتمرين المستمر يعني أنه اكتسب عادات أساسية للحياة".

من جهتها، اعتبرت مها الغنيم مديرة الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للجمباز، أن البطولة ستكون ضربة البداية نحو تنظيم مزيد من البطولات النسائية؛ بهدف انتشار اللعبة وتشجيع اللاعبات.

وأشارت إلى أن تنظيم البطولة للمرة الأولى يأتي تأكيداً للاهتمام بالرياضة النسائية، وحافزاً للجهود.