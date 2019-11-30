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تملك من الوقود النووي ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية

الكشف عن دولة نووية "نائمة".. من أقوى 10 دول عسكريًّا

نبهت صحيفة صينية إلى وجود دولة نووية راقدة تحت رماد الانتظار.



وبحسب "سوهو" فإن اليابان دولة نووية؛ إذ تملك من الوقود النووي ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية.



وحصلت اليابان على هذه الكمية من الوقود النووي بذريعة تطوير المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.



وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تكبح تطور اليابان خلال عشرات السنين، ولكنها وفرت في الوقت نفسه دعمًا كبيرًا استغلّته اليابان لتصبح دولة اقتصادية قوية. والآن تريد اليابان أن تلعب دورًا نشطًا في الساحة الدولية.



ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك": فقد أصبحت اليابان في عداد الـ10 دول الأقوى عسكريًّا.



ولا يسمح لها بصنع السلاح النووي، ولكنها تسير في طليعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجيا النووية، ويمكنها أن تصنع السلاح النووي من مواد نووية متوفرة لديها في أسرع وقت في حال بدء الحرب.