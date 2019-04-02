"فيصل".. مفقود منذ 20 يومًا وأسرته تناشد المساعدة في البحث عنه

يعاني تخلفًا عقليًا

ناشدت أسرة الشاب "فيصل" البالغ من العمر 20 عامًا، بالمساعدة في العثور عليه، بعدما فقد قبل 20 يومًا من حي الوزيرية بمحافظة جدة.

ويعاني الشاب "فيصل" تخلفًا عقليًا، وقد يجد بسبب ذلك صعوبة في العودة إلى منزل أسرته.

وناشد ذووه من يعثر عليه الاتصال على جوال 0535097996 أو إبلاغ الجهات الأمنية لإعادته لأسرته.