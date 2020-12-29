شاهد.. جولة "سبق" تكشف تفاصيل رحلة أخذ #لقاح_كورونا بكل يسر وسهولة

كشفت جولة "سبق" على مركز لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، والتي تنطلق من لحظة تسجيل الموعد عبر #تطبيق_صحتي، حتى وصول الشخص إلى المركز، ومن ثم تلقيه اللقاح، وإلى حين مغادرته بكل يسر وسهولة.



وتبدأ الرحلة من الوصول إلى المركز، ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.



وعبّر المواطن إبراهيم فالح العنزي (60) عامًا عن شكره وتقديره لحجم الجهود الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، وقال لـ"سبق": "كانت رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة، وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".



وانطلقت أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، للتطعيم ضد فيروس #كورونا، قبل 12 يومًا في 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).



ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.