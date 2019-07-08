ماراثون الليث النسائي.. لم ير النور بعد مرور 150 على إعلان إقامته

وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه الفترة

مرّ 150 يومًا على إعلان بلدية محافظة الليث عن إقامة الماراثون النسائي الأول على مستوى المحافظة، دون إقامته على أرض الواقع، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون إقامته كل هذه الفترة.

وكانت بلدية محافظة الليث قد أعلنت عن تأجيل موعد إقامة الماراثون النسائي الأول في المحافظة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررًا إقامته في السادس من شهر جمادى الآخرة الماضي من العام الجاري.

وأرجعت البلدية أسباب تأجيله إلى تزايد أعداد المتقدمات وتجاوزهن لأكثر من 150 متقدمة على موقع التسجيل الرسمي للماراثون، الذي أطلقته حينها - على حد قولها.

وكان الماراثون الذي يأتي ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، وينظمه فريق "تكاتف" النسائي، تم تحديد المسافة فيه إلى 4 كيلومترات، وبأعمار من 18 سنة وما فوق، فيما لم يتم إقامته بعد، دون معرفة الأسباب التي حالت دون تنفيذ ذلك.