تشمل تيماء.. "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.