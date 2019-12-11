فيديو للتاريخ .. لحظة قرع الجرس معلناً بدء تداول سهم #أرامكو

أكبر شركة مدرجة في العالم والسوق السعودية ضمن الـ 10 الكبار

وثّق مقطع فيديو اللحظة التاريخية بقرع جرس افتتاح السوق وإدراج وبدء تداول أسهم شركة #أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية.

وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، تداولات #أرامكو في السوق #السعودية؛ لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم.

وقالت سارة السحيمي؛ رئيس مجلس إدارة #تداول: مع بدء تداول أسهم #أرامكو السعودية، ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم، وستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزاً متقدماً من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر عشرة أسواق مالية عالمية".

وقال ياسر الرميان: سيعزّز هذا الاكتتاب من حوكمة أعمال الشركة، وسيزيد من معايير الشفافية، وسيدعم الاستمرار في التميز التشغيلي والانضباط المالي لشركة أرامكو، وإن اختيار (تداول) منصة للإدراج، لخير دليل على المكانة العالية للسوق المالية السعودية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة #أرامكو في حفل إدراج الشركة: نجحت "أرامكو" في أن تكون أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، ومع الطرح أصبح لدينا 5 ملايين مساهم من مستثمرين محليين وخليجيين وأجانب.

وقال أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو: أكّدت عملية الطرح المكانة المتميزة لـ "أرامكو"، والاكتتاب الأولي فيها أكبر اكتتاب في العالم ولدينا ميزة الإنتاج منخفض التكلفة وستواصل الشركة سيرها في تعزيز السلامة والمحافظة على نهجها المالي المنضبط.