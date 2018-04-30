أمير الباحة: مشروع "القدية" حدث كبير ورافد اقتصادي مهم للمملكة

قال: جاء ليؤكد تطلعات القيادة في تطوير المشاريع الضخمة والعملاقة

أكد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن مشروع القديه الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حدث كبير ورافد اقتصادي مهم نحو دعم التطور السياحي والاقتصادي بالمملكة والاهتمام بالوطن وأبنائه والمضيّ نحو تحقيق روؤية المملكة 2030.

وقال الأمير حسام بن سعود: إن المشروع جاء ليؤكد ترجمة تطلعات المليك المفدى وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسعيهما الدؤوب في تطوير المشاريع الضخمة والعملاقة التي من شأنها أن تساهم بشكل فاعل نحو المزيد من التطور السياحي والاقتصادي بالمملكة، وإيجاد العديد من فرص العمل لتعود بالنفع والفائدة على الجميع في هذه البلاد المباركة؛ وذلك وفق عمل متناسق خطط له لسنوات مقبلة حافلة بالمزيد من البذل والعطاء في ظل رعاية واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وما يقومان به من جهود كبيرة في إنشاء مثل هذه المشاريع النوعية لينعم أبناء هذا الوطن العزيز بالخير الكثير.

ودعا أمير الباحة الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.