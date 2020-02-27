خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين إخوان الفقيد، الأمراء مشعل، ومنصور، ونايف، وسلمان، وسطام، ومشاري، ويزيد، وسيف الإسلام، وجلوي، ومصعب، ونهار، ويوسف، وعبدالكريم، وحسام، وابنا الفقيد سعود وسلمان.



كما أدى الصلاة على الفقيد، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، ووزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وعدد من الأمراء، مفتي عام المملكة.



وقد تقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - العزاء والمواساة من الأمراء.

وسأل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد ووري جثمان صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله الثرى بعد عصر اليوم في مقبرة العود بالرياض .

وقد شارك في مواراة الجثمان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو الملكي الأمراء إخوان وابنا الفقيد.

كما شارك في المواراة أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد المسؤولين وجمع من المواطنين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه