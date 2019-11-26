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يستعرض مشاريع التنمية بكل منها ويلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم

اليوم.. "الفيصل" يزور الطائف وميسان والمويه ويترأس اجتماعات المجالس المحلية

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يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد عصر اليوم الثلاثاء، جولاته على عدد من محافظات المنطقة التي تشمل "الطائف، ميسان، الموية".

ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، اجتماعات المجالس المحلية لهذه المحافظات؛ حيث يستعرض مشاريع التنمية فيها، كما يلتقي عددًا من الأهالي ويستمع لمطالبهم.

ويواصل أمير منطقة مكة المكرمة، جولته صباح غد الأربعاء، لمحافظات المنطقة (الخرمة، وتربة، ورنية).

واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.

ويحرص أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

