"بوتين" اتفق مع "أردوغان" على صيغة لوقف إطلاق النار في إدلب

محادثاتهما استمرت أكثر من 6 ساعات

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وبيّن "بوتين" أن محادثاته مع "أردوغان" استمرت أكثر من ست ساعات.

الرئيس الروسي فلادمير بوتين الرئيس التركي أردوغان سوريا

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05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 09:58 PM

محادثاتهما استمرت أكثر من 6 ساعات

"بوتين" اتفق مع "أردوغان" على صيغة لوقف إطلاق النار في إدلب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات في موسكو على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية.

وبيّن "بوتين" أن محادثاته مع "أردوغان" استمرت أكثر من ست ساعات.

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