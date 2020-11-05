هل يعزز الليمون والثوم والبصل منظومة المناعة؟ خبيرة روسية تفند "الأسطورة"

"بروفوتوروفا": منظومة مناعة الجسم تتكون من عوامل عديدة أحدها النظام الغذائي

دحضت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، مستشارة الطب المخبري في هيئة حماية المستهلك الروسية الأسطورة الشائعة عن دور الليمون والثوم والبصل في تعزيز مناعة الجسم.

وقالت بروفوتوروفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "إن أسطورة الليمون والثوم والبصل عوامل مناعية، وهْم كبير ومنتشر على نطاق واسع. صحيح هذه منتجات يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن ليس كمنتجات قادرة على تعزيز منظومة المناعة".

وأضافت: في الواقع لا توجد مواد غذائية قادرة على تعزيز منظومة المناعة. أي بمعنى أدق لا توجد حبة سحرية يمكنها تعزيز منظومة مناعة الجسم.

وأشارت الخبيرة الروسية، وفق روسيا اليوم إلى أن منظومة مناعة الجسم تتكون من عوامل عديدة. وأحد هذه العوامل هو نظام غذائي صحي ومتنوع يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية. لذلك تنصح بتناول اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات والفواكه الطازجة والخضراوات الورقية.

وأكدت بروفوتوروفا أن حمض الأسكوربيك (فيتامين C) لا يؤثر في مدة مسار أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية ولا يقلل من خطر الإصابة بها. لذلك فإن الطبيب وحده فقط يمكنه وصف الأدوية والفيتامينات اللازمة لعلاج المريض؛ لأن تناول بعض الفيتامينات وخاصة عند الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له رد فعل سلبي على صحة المريض.

وأضافت: عند اتباع نظام غذائي صحي لن تكون هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة التي تباع في الصيدليات.

يذكر أن عالم المناعة الروسي جيورجي فيكولوف، سبق أن أعلن أنه يمكن لأي شخص تعزيز مناعة جسمه ضد الفيروس التاجي المستجد. ووفقا له، المدافع الرئيسي في الجسم ضد الفيروسات هي منظومة المناعة.

وأضاف فيكولوف موضحاً: تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة طريقة جيدة في تعزيز مناعة الجسم، مشيراً إلى أن نمط الحياة الخامل يؤثر سلباً في منظومة المناعة.

وأكد أن زيادة الضغوط على الجسم بما فيها النشاط البدني المكثف تؤثر سلباً في الصحة أيضاً.