مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

2

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 01:59 AM

بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد للفيروس.. داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل

مقيم آسيوي: لا داعي للخوف من لقاح كورونا.. شاهدنا ولي العهد يتلقاه

هادي العصيمي

جدة

4 5,086

أكد مقيم من الجنسية الآسيوية بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا عدم تخوُّفه من اللقاح بعد أن رأى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يتلقاه أمس.

وتحدث المقيم لقناة العربية، ودعا الجميع لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، وعدم التخوف منه.

الجدير بالذكر أن التطعيم باللقاح يتم حاليًا في الرياض وجدة لمن هم ضمن المرحلة الأولى، كما سيتم افتتاح مراكز للقاح في باقي المناطق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020