أمام القيصومة وفي الوقت القاتل .. ضمك يهدي الفرح لنائب أمير منطقة عسير

وقف يساندهم ويشجع بحماس حتى صافرة النهاية

ساند نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، حينما واجه نظيره القيصومة، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "الجولة 12"، حينما تواجد في المنصة الرئيسة لملعب ضمك في خميس مشيط .

ولم يخذل ضمك نائب أمير منطقة عسير في هذا اللقاء بعد أن وقف يساندة وبحماس حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني "92" حينما خطف اللاعب مشاري آل جبار هدف النقاط الثلاث في الوقت القاتل، دفعت بضمك إلى المركز الثاني في سلم الترتيب بـ 22 نقطة.