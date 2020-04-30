من أبو ظبي.. سفير المملكة بالإمارات يودع المواطنين العائدين إلى المملكة

بلغ عددهم 231 مواطنًا تم إجلاؤهم إلى الدمام.. أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة

ودع سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل، اليوم، 231 مواطنًا من مطار أبو ظبي كانوا عائدين إلى مطار الملك فهد بالدمام ضمن الإجلاء التي تقوم به المملكة لرعاياها خارج الوطن ونقلهم إلى داخل الوطن، عبر طائرات الخطوط السعودية؛ إثر جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

وألقى السفير السعودي كلمة بحضور مسؤولين في الخطوط السعودية، أكد من خلالها على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالمواطنين خارج المملكة، وأشاد بتوجيهاتهما السديدة حيال هذا الأمر، وكذلك متابعة وزير الخارجية.