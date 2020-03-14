تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا

لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.



وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.



وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.