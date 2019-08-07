"مدني تبوك" الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي على مستوى المملكة

لحرصهم ومسؤوليتهم على أداء أعمالهم بكفاءة واقتدار

حقق منسوبو مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، جائزة التميز، والمركز الأول بالتوجيه الفكري والمعنوي للموسم التوعوي لهذا العام 1440هـ، على مستوى مديريات الدفاع المدني بالمملكة.

وتسلم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء المهندس أحمد بن محمد الشهراني، الجائزة، اليوم، من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.

ويأتي هذا التميز لمنسوبي الدفاع المدني بتبوك، لما يتمتعون به من حرص ومسؤولية وأداء أعمالهم بكفاءة واقتدار.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن فخره واعتزازه بتفوق وتميز منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، قائلاً: إن هذا التميز ما هو إلا نتيجة لوقوف أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مع الدفاع المدني بالمنطقة، وتوجيهاته وتشجيعه على التميز وتحقيق الكفاءة.

وقدم اللواء "الشمراني" تهانيه وتبريكاته لكل زملائه، قائلاً: إن منطقة تبوك تضم العديد من الكفاءات التي تؤدي أعمالها بكل جد واجتهاد.