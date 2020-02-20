بالفيديو.. تَصادم مروّع بين 200 مركبة والضحايا بالعشرات

مسؤول كندي: رياح قوية مفاجئة أعاقت الرؤية أمام السائقين

شهدت مدينة مونتريال الكندية، حادث سير مروّع تَسبب في مقتل شخصين، وإصابة نحو 60 آخرين، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، على طريق 15 السريع.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أحد عناصر شرطة إقليم الكيبيك، أن شخصيْن بقيَا عالقيْن داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع في الساعة 12:30 مساءً يوم الأربعاء.

وحسب تليفزيون "سي بي سي كندا"؛ فقد تسبب الحادث في مصرع شخصين، وأصيب ما يزيد على 60 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات مصورة وجود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجًا عليه علامة مواد قابلة للاشتعال؛ لكن مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي تلاميذ جراء الحادث.

وقال أحد عناصر الشرطة: "الحادث كان مروعًا؛ ولكن لحُسن الحظ لم تكن هناك حرائق".

وقالت الشرطة: إنها ستُضطر إلى سحب حوالى 100 سيارة وعشرات الشاحنات من موقع الحادث، ومن المرجح أن يظل طريق 15 السريع مغلقًا، حتى اليوم الخميس.

وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات مكدسة فوق بعضها؛ فيما تهشّم بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمرًا صعبًا للغاية.

وفي وقت لاحق قال وزير النقل في كيبيك، فرانسوا بونارديل، في مؤتمر صحفي: إن الظروف الجوية من تساقط كثيف للثلوج، وعدم رؤية كافية، ربما تكون عوامل ساهمت في الحادثة الضخمة".

وتابع: "بينما كان السائقون يقودون مركباتهم هبّت رياح قوية؛ مما جعل الرؤية بوضوح أمرًا صعبًا".