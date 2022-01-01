وزير الإعلام اليمني: نُثمِّن المواقف الأخوية والدعم اللامحدود لأشقائنا في "التحالف" بقيادة السعودية

ثمَّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني المواقف الاخوية والدعم اللامحدود في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن وإسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان.



وقال الوزير الأرياني في سلسلة تغريدات: "ها هي أيادي وإرادة اليمنيين تتوحد في التصدي للغزو الفارسي وأذياله من ميليشيا الإرهاب الحوثية في جبهات العزة والشرف والكرامة في مأرب والجوف وتعز والضالع وشبوة والحديدة والبيضاء، ومواقفهم في صوالين الساسة ودهاليز السياسة وصفحات المواقع الإخبارية والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي".



وأتابع: "استثمر النظام الإيراني خلافات القوى السياسية للدفع بميليشيا الحوثي لقلب الطاولة على الجميع؛ للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واحتلال العاصمة المختطفة صنعاء، والبدء بعمليات تجريف ممنهج لمؤسسات الدولة والهوية الوطنية والعربية، وتدمير النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".



وأوضح: "اشتغلت ميليشيا الحوثي على اختراق الجبهة الوطنية عبر بعض المواقع والصفحات لخلخلة الصفوف، وتغذية الخلافات وتعميقها، وشغل اليمنيين بمعارك ثانوية، وصرفهم عن معركتهم المصيرية.. وما زالت تراهن على الانقسامات لتمرير مشروعها السرطاني باحقاده التاريخية، وخلفياته العقائدية المستوردة من طهران".



وأضاف: "ما يحدث على الأرض من ترتيبات عسكرية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لتغيير مسار المعركة من الدفاع للهجوم، واستعادة ما تم فقدانه من الأراضي المحررة، وتحرير كل شبر من التراب اليمني، يحتم على القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين كافة ترك خلافاتهم، والتوحد خلف الجيش والمقاومة".



وأردف: "نجدد دعوة القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين كافة للاستفادة من دروس الماضي، وتجاوز خلافاتهم، وتوحيد الصف والجهود خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس هادي، صمام الأمان للجميع، ادراكًا لخطورة المعركة، وتقديرًا للدماء الطاهرة التي سُكبت في مختلف جبهات القتال دفاعًا عن الوطن ومكتسباته".



وقال "الأرياني": "نُثمِّن المواقف الأخوية والدعم اللامحدود لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن وإسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان".



وواصل: "كما نُثمِّن الجهود الاستثنائية النبيلة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وكذلك معالي الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة، وكل المعنيين الذين يعملون ليل نهار لدعم اليمنيين في معركتهم المصيرية. ولن ننسى هذه المواقف النبيلة للأشقاء".