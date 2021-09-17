مركز بلاغات العنف الأسري يباشر حالة فتاة تعرَّضت للتعنيف

استكمال الإجراءات اللازمة وفق نظام الحماية من الإيذاء

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الجمعة، أنه رصد حالة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قِبل أسرتها.

وقال المركز: ‏إشارة إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض فتاة للعنف من قِبل أسرتها؛ نود التوضيح؛ أنه تمّت مباشرة الحالة من قِبل فريق وحدة الحماية الأسرية.

وأضاف: يجري استكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.