"وزير الشؤون البلدية" يدشن المرحلة الثانية لمبادرة " ممتثل2" بالخبر

تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة «ممتثل» في "أجدان ووك" بكورنيش الخبر، برفقة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

‏

‏وفور وصوله وضع الوزير ملصق "امتثال" على المحال التجارية في "أجدان" كما وضع الأمين ووكيل الوزارة للتراخيص والامتثال ملصقًا على المطاعم ومن ثم شاركًا المتطوعين في تغطية الموقع بملصق الامتثال يحمل شعار «ممتثل2. »

‏

كما دشن الوزير الحقيل الحملة الخاصة بمبادرة «ممتثل2» عن طريق لوحة إلكترونية، وبعدها أخذ جولة في "أجدان ووك" اطلع خلالها على جهود الأمانة ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، في رفع مستوى المشاركة المجتمعية تحت شعار «كلنا ممتثل. »

‏

كما نفذ جولة على بعض المحال بالموقع للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى الالتقاء بعدد من زوار المجمع وتوزيع بعض الملصقات الخاصة بمبادرة «ممتثل»، والتي رافقه فيها الوكلاء ورؤساء البلديات، وفريق الوزارة وعدد من قيادات الأمانة.

‏

شارك في الحملة أكثر من 4200 متطوع ومتطوعة، لتنتشر الحملة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

‏وعقب تدشين الحملة، شدد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على أن مبادرة «ممتثل» والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودشنها الوزير الحقيل، تعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية، من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر الوجود في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

‏

‏وأوضح أن الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عددٍ من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي، لتمكين وتفعيل توجهاتها الإستراتيجية.

‏

‏وأشار إلى أهم الرسائل التي تحملها الحملة وهي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحًا أن «امتثال2» هو أمانة على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.

ملها الحملة وهي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحًا أن «امتثال2» هو أمانة على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.