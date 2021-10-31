"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش

يرفض التنحي عن منصبه طواعية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدًا.

وذكرت المصادر أن "حمدوك" لن يتفاوض مع الجيش إلا بعد تحقيق 4 طلبات رئيسية، هي: عودة الأمور إلى ما كانت عليه كنقطة انطلاق، وإعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنحه السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

من جهته، بيَّن أحد المصادر أن "حمدوك" يقر أن الوضع لا يمكن تحمُّله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية.

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31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 08:57 PM

يرفض التنحي عن منصبه طواعية

"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدًا.

وذكرت المصادر أن "حمدوك" لن يتفاوض مع الجيش إلا بعد تحقيق 4 طلبات رئيسية، هي: عودة الأمور إلى ما كانت عليه كنقطة انطلاق، وإعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنحه السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر.

من جهته، بيَّن أحد المصادر أن "حمدوك" يقر أن الوضع لا يمكن تحمُّله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية.

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