"مجلس شباب نجران" يهنئ "آل سلامة" لتعيينه بعضوية الغرفة التجارية

هنّأ مجلس شباب منطقة نجران، عضو المجلس محمد بن صالح آل سلامة، بمناسبة تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بنجران؛ بناءً على قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقدّم "آل سلامة" الشكر لوزير التجارة على هذه الثقة؛ مثمنًا لكل من هنّأه هذه الثقة التي تضع على عاتقه الكثير من العمل؛ سائلًا الله تعالى أن يعينه على تأدية مهامه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي القيادة والوطن.