قائد القوات الجوية يكرم بطل الكاراتيه الأولمبي "حامدي"

استقبل سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه الجندي الأول طارق بن علي حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث قام سموه بتكريمه بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن وللقوات الجوية، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الدين والمليك والوطن.