"صحة الطائف" تقدِّم جوائز لمن يقدِّم اقتراحات لتحسين مجالات العمل المختلفة

قرَّرت "صحة الطائف" تقديم جوائز وتكريم أصحاب أفضل 5 اقتراحات تطويرية من المشاركين من الجمهور في مبادرة "مراجعنا" التي أطلقتها الشؤون الصحية تزامنًا مع موسم الطائف؛ وذلك بهدف الاستماع للمستفيدين من الخدمات الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة معهم.

وتُعتبر هذه الخطوة بمنزلة الوصول للمستفيد من الخدمة، وليس انتظاره ليصل أو ليقدم شكواه واقتراحه.

وأشار مدير المراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف"، الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي، إلى أن المبادرة جاءت فكرتها من أن المستفيد هو شريك لـ"صحة الطائف"، ومن أسباب النجاح للمنشآت. كما تأتي هذه الخطوة بعدما تم تحقيقه من نجاح في المبادرة التي أطلقتها إدارة المراجعة الداخلية تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية العالمي للإدارات والمنشآت الصحية تحت عنوان "نراجع معك"، التي أسهمت إلى حد كبير في الحد من الكثير من الملاحظات، وتبني الاقتراحات التي أسهمت في الرقي وتحسين الخدمات الصحية.

يُذكر أن إدارة المراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف" شهدت الفترة الأخيرة حراكًا غير مسبوق بدعم مباشر من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المونس، الذي قام في وقت سابق بإخضاع جميع الإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية للتدقيق والمراجعة، وشدد على ضروري التعاون التام مع المراجعين الداخلين، وتزويدهم بما يحتاجون إليه، وتقديم جميع التسهيلات لهم، وعدم حجب أي معلومة عنهم تحت أي ظرف، مع أحقية الوصول إلى أي مستندات تمكِّنهم من إنجاز مهامهم، مع الالتزام بالوقت المحدد للرد على التوصيات وتنفيذها.

وأكد الغامدي أن المؤنس أصدر تعليماته بضرورة العمل على تكريم أفضل خمسة اقتراحات مقدمة من الجمهور؛ إذ سيتم فرز الاقتراحات والأفكار التي وصلت، ثم إعلان الفائزين، وتكريمهم في المنشآت محل الاقتراح.

ولفت الغامدي إلى أن ذلك يأتي إيمانًا من صحة الطائف بأن المراجع هو شريك النجاح.

تجدر الإشارة إلى أن "صحة الطائف" شكَّلت فريق عمل لفرز الاقتراحات والأفكار كافة، والعمل على اختيار أفضلها وفقًا لآليات معينة. كما أن فريق العمل سيقوم بالعمل بعد ذلك على الاستفادة من جميع ما قُدم لزيادة فرص التحسين المختلفة.