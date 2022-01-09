"فهد بن سلطان" يطلع على جهود مكافحة التستر التجاري بتبوك ومحافظاتها

نوه بالدور الفاعل والمهم لفرع التجارة بالمنطقة في تعزيز حماية المستهلك

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات والجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

واستمع أمير المنطقة لشرح من "الوباري "عن قطاع الأعمال وتجهيز أعمال المركز السعودي للأعمال بمنطقة تبوك والذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات للجهات المعنية بقطاع الأعمال للمستثمر ورائد الأعمال.

وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته. فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.