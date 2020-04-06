وكيل إمارة الرياض يترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ بالمنطقة

تضمّن بحث تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لمواجهة "كورونا"

ترأس وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أمس، اجتماعاً للجنة الطوارئ بالمنطقة عبر اتصال مرئي.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد الجهات المعنية هي: "المنطقة، والشرطة، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والغرفة التجارية".

وشدد وكيل إمارة الرياض على أهمية تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات في سبيل الحد من الآثار السلبية لأزمة الوباء وتعزيز العمل المشترك.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تفعيل آلية التواصل على مدار الساعة للجهات جميعها لمتابعة ظروف الحالة العامة في مواجهة أزمة "كورونا" وتقديم الحلول السريعة.

وتم بحث تعزيز تنسيق الجهود الأمنية والرقابية والإشرافية واتخاذ عدد من التوصيات اللازمة.

وقد حضر الاجتماع وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.