بهدفي حمدالله وموسى.. النصر يعود لسكة الانتصارات من جديد

في ختام الجولة 24 من الدوري (احفظ شعارك)

عاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى سكة الانتصارات مجدداً، وذلك من خلال بوابة أبها 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( احفظ شعارك ).

بهذه النتيجة استمر النصر في الوصافة برصيد 48 نقطة، فيما بقي أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

الشوط الأول انتهى سلبياً، رغم محاولات لاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله واحمد موسى عند الدقائق ( 25 ,30 , 41 , 48 ) لكن يقظة حارس أبها عبد العالي أمحمدي كانت بالمرصاد لتلك الكرات.

فيما اكتفى أبها بمحاولة سعد بقير عند الدقيقة 43 التي تصدى لها حارس الضيوف "جونز".

في الشوط الثاني انتفض النصر، ومنح مدافع أبها كرم برناوي مفاتيح السيطرة للضيوف بعد أن تسبب في ركلة جزاء على فريقه عند الدقيقة 56 بإعاقة أحمد موسى داخل الصندوق، وخروجه بالبطاقة الحمراء، ليكمل أبها اللقاء بعشرة لاعبين، ويحرز هداف الدوري حمدالله ( 19 هدفاً ) هدف النصر الأول.



وعاد أحمد موسى لمصالحة جماهير فريقه وجدد علاقته مع الشباك بإحرازه الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 62.

حاول أبها تقليص الفارق لكن النقص العددي مؤثر، فيما واصل حارس الفريق عبد العالي حضوره وتصدى لعدة كرات نصراوية خطرة.



