بلدية "وادي جازان" تُنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89

"أوبريت" يشارك فيه الفنان عبدالله رشاد ضمن فعاليات وطنية وفنية واسعة

أنهت بلدية وادي جازان، جهودها للاحتفاء باليوم الوطني 89 المقام تحت شعار "همة حتى القمة"، وتوزعت جهودها الميدانية ما بين وضع الأعلام الوطنية، وصور القادة واللوحات الدعائية، وإضاءات الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة.

وجهّزت مسرح حديقة "الريان" الذي سيقام عليه الاحتفال مساء السبت المقبل، بحضور محافظ أبو عريش والمسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين، وأعيان المحافظة من المجلس المحلي والبلدي وجموع المواطنين.

كما جهزت البلدية، حزمة برامج وفعاليات للحفل بذكرى اليوم الوطني؛ من أبرزها العرضة السعودية، تُقدّمها فرقة فنون جازان بمشاركة المحافظ، وأبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة" يشارك فيه الفنان عبدالله رشاد، ومن ضمن البرامج فعاليات مسرح الطفل، ومسابقات وطنية، والكثير من الهدايا بهذه المناسبة للأطفال، والعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة الأخرى.