طبيب روسي يكشف عن 4 أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية

نصح بإجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة

أشار الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر ميسنيكوف، عبر قناة "روسيا 1"، إلى وجود 4 أعراض، قد تسهم في اقتراب الإصابة بجلطة دماغية، وفق "سبوتنيك".



وتفصيلا، أدرج الطبيب في هذه القائمة (الأعراض) ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر في الدم.



وتابع: "العادات السيئة: التدخين، وتناول جرعات كبيرة من الكحول"، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية. لافتًا إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد يؤثر أيضًا بطريقة سلبية.



وأردف: "إذا كان موجودًا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة".



في الوقت نفسه، حث "ميسنيكوف" على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية؛ إذ يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.