مزوّرو العملات في قبضة شرطة الرياض.. 3 كان بحوزتهم 100 ألف ريال مزيفة

أردني واثنان من الجنسية المصرية تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكوّن من 3 مقيمين عرب، تورطوا في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

تفصيلًا، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على ثلاثة أشخاص (أردني، واثنين من الجنسية المصرية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

وتابع: وضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100.000 ريال؛ حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.