إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل إلكترونياً في الحج.. خطوات واشتراطات وباقات

تستمر لـ29 ذي القعدة.. والوزارة: القبول النهائي وفق المعايير والأماكن المتاحة

أطلقت وزارة الحج والعمرة، المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ؛ والذي بدأ من اليوم حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.



وأكدت الوزارة أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.



وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ"‎حج 1442هـ"، الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.



كما تضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم وصدور تصريح الحج.



وبإمكان اختيار الباقات من خلال الرابط الاتي: "https://localhaj.haj.gov.sa/"؛ حيث اعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، هي:

- ضيافة مميزة "أبراج" لتكون ابتداءً من (16.560.50) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.



- الباقة الثانية هي ضيافة مميزة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (14.381.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.



- الباقة الثالثة هي ضيافة "مخيمات" لتكون ابتداءً من (12.113.95) ريالًا للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.