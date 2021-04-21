المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألف وفاة

سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.