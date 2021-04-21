المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألف وفاة

سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.

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21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 11:48 PM

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألف وفاة

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.

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