الأخضر تحت 16 عامًا يفتتح تدريباته في معسكر الدمام.. استعدادًا للآسيوية

افتتح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى 3 مجموعات، طبقًوا خلالها تمارين تكتيكية على ملاعب مصغّرة، لتختتم الحصة بتمارين الاستحواذ على الكرة في نصف ملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تدريباته بحصة مسائية عند الثالثة والنصف عصرًا، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.