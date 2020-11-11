أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

بحث اللقاء تعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم الأربعاء، نائب وزير الصناعة والثروة ‏المعدنية، المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبد الله الحقباني.

واستعرض اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.

ونوه أمير تبوك، بما يحظى به هذا القطاع الحيوي المهم من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكد أهمية قطاع الصناعة في توسيع القاعدة الاقتصادية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وتوفير الفرص ‏الوظيفية والاستثمارية لأبناء وبنات الوطن.

وقال المهندس "الزامل"، إن الوزارة تعمل على تعزيز الفرص ‏الاستثمارية والتوسع في القطاع الصناعي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة ‏‏2030, عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية، لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد، يحقق التطلعات المأمولة من القيادة الرشيدة.

‏ وأعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال ودعمه لقطاع الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة.