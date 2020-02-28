"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

مكتبة الحرم المكي الشريف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا

0

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 04:51 PM

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

0 159

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكتبة الحرم المكي الشريف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020